Sie heißen „Promillebärchen“, „R(h)einorgler“ oder „FC LieberAmRhein“. Und schon die Namen verraten es: Bei der traditionellen Altriper Ortsregatta des Kanu-Clubs am Samstag war Ehrgeiz genauso wichtig wie die Gaudi.

„Die Atmosphäre war einfach fantastisch, und die Teilnehmer sorgten mit ihren kreativen Kostümen für eine tolle Stimmung“, berichtet Michelle Kurt vom Kanu-Club Altrip. In den Vorrundenläufen traten 24 Teams auf einer Strecke von zweimal 500 Metern mit ihren Kanus gegeneinander an, die Laufzeiten wurden addiert. Die vier Gewinnerteams in den Damen- sowie Herren-/Mixed-Wertungen qualifizierten sich dann fürs Finale. Dabei legten vier Teams parallel einen fliegenden Start hin.

Im Finale der Damen kämpften die „Promillebärchen“, „Hakuna Regatta“, „FC LieberAmRhein“ und „Muddivated“ um den Titel. Die „Promillebärchen“ waren in der besseren Form und verteidigten damit erfolgreich ihren Titel als Ortsmeister. Den zweiten Platz belegte das Team „Hakuna Regatta“, gefolgt von „FC LieberAmRhein“ auf dem dritten Platz und „Muddivated“ auf dem vierten .

„Bei der Herren lieferten sich die Teams ein atemberaubendes Finalrennen“, berichtet Michelle Kurt weiter. Die „Altriper Rettungsschwimmer“ setzten sich schließlich an die Spitze und sicherten sich den ersten Platz. Nur 50 Zentimeter entschieden über ihren Sieg. Auf dem zweiten Platz landete „AC Altrip die Zweite“, gefolgt von den „R(h)einorglern“ auf dem dritten Platz und den „Filzballtigern“ auf dem vierten Platz.

Und es gab auch noch die Sieger der Herzen: Beim Team „ÄhnsBe“ des TuS Altrip paddelten lauter „Miss Waikikis“ und gewannen damit den ersten Platz beim Kostümwettbewerb, dicht gefolgt von den „Sportfreundinnen Chiller“ und den „Superheldinnen H2O“, die als Meerjungfrauen paddelten.

Der Wanderpokal in Form eines Elefanten wurden an die siegreichen Teams überreicht. „Anschließend feierten alle bis in die frühen Morgenstunden bei der After-Race-Party“, berichtet Michelle Kurt, so wie es seit vielen Jahren eine gute Tradition sei.

Der Kanu-Club Altrip dankt allen Zuschauern, Helfern und auch den Helden am Ufer, wie die DLRG und die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rheinauen. Mit drei Kenterungen, davon zwei im gleichen Rennen, hätten diese alle Hände voll zu tun gehabt.