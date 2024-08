Der Kaninchenzuchtverein P94 Böhl lädt am Samstag und Sonntag, 17. und 18. August, zur Jungtierschau auf seinem Vereinsgelände am Pfaffenpfad ein. Samstags kann man die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr besuchen, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Gemeldet sind dem Verein zufolge bis zu 50 Kaninchen verschiedener Rassen und Farbenschläge. Am Sonntagmorgen gibt es einen Frühschoppen. An beiden Tagen ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt, verkünden die Kaninchenzüchter und laden außerdem zu Kaffee und Kuchen.