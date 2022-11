Mit der Erneuerung des Kanals in der Wiesenstraße in Maxdorf, in dem Bereich zwischen Sohl- und Raiffeisenstraße, solle im Januar 2023 begonnen werden, teilte Bürgermeister Werner Baumann (CDU) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit.

Die Kosten von knapp 592.000 Euro zahlen der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, die Verbandsgemeinde Maxdorf und Versorgungsunternehmen. Die Gemeinde zahlt lediglich für die Pflasterung des Radwegs. Dafür sollen rund 15.900 Euro ausgegeben werden, obwohl im Haushalt der Gemeinde nur 15.000 Euro eingeplant sind. Eigentlich wollte die Gemeinde bei den Bauarbeiten auch ein Leerrohr verlegen lassen, das zukünftig für Leitungen von Telekommunikationsanbietern genutzt werden könnte. Die Unternehmen hätten jedoch kein Interesse an solchen Leerrohren, sagte Baumann. Die Ratsmitglieder einigten sich darauf, dass kein Leerrohr installiert wird.