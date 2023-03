Das Abwassersystem in der Ludwigstraße in Böhl wird ertüchtigt. Den Zuschlag für die Arbeiten hat die Firma Heberger aus Schifferstadt erhalten. Sie war mit 3,1 Millionen Euro der günstigste Anbieter. Die Ludwigsstraße sei eine der längsten Straßen im Dorf, sagte Bürgermeister Peter Christ (CDU) im Rat. „Wir reden hier nur über den Kanal sowie sämtliche Hausanschlussleitungen, nicht über den Ausbau der Straße.“ Die Entwässerung reiche derzeit nicht aus. Deshalb werde bei Starkregen der Einmündungsbereich Bismarckstraße immer wieder zur Seenplatte. In Zukunft sollte das laut Christ nicht mehr der Fall sein.