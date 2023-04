Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Marijan Simicic will Kinder stark und selbstbewusst machen. Der 46-Jährige betreibt seit Kurzem eine Akademie für Prävention und Kampfkunst in Dudenhofen. Darin lernen die Jüngsten, wie sie sich in brenzligen Situationen behaupten können und nicht zum Opfer werden.

Marijan Simicic kam vor 20 Jahren durch Zufall zur Kampfkunst: „Ich habe im Fitnesscenter trainiert und durch die Tür in den Nachbarraum gelinst. Dort habe ich gesehen, wie jemand eine