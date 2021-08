Dem Unkraut mit einem Gasbrenner zu Leibe rücken wollte ein 85-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rupertstraße am Freitagvormittag. Hierbei hat nach Angaben der Polizei jedoch ein Busch im Vorgarten des Wohnhauses Feuer gefangen. Durch das Feuer wurde das Einfamilienhaus an der Regenrinne, den Fenstern und am Rollladen beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, Personen wurden nicht verletzt.