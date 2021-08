Die Renovierung des Gotteshauses finanziell zu unterstützen, ist seit vielen Jahren das Anliegen des Bauvereins der protestantischen Kirche Böhl. Vor allem durch das Kerchelädl in der Ludwigstraße wurde bereits viel Geld für den guten Zweck erwirtschaftet. Das Angebot dort wird nun um eine besondere Ware erweitert.

Organisator Alfred Gilster hat einen schicken Wandkalender mit eigenen Fotos aus Böhl-Iggelheim gestaltet. Das Deckblatt des Kalenders im DIN-A4-Format ziert – wie sollte es auch anders sein – die protestantische Kirche in Böhl. Allerdings ist das Gotteshaus in zwei Versionen zu sehen: einmal trist und beschädigt nach dem Brand im Jahr 1906 und einmal im heutigen Zustand. Dass sie auch im Innern bald so schön aussieht wie von außen, ist das erklärte Ziel des Bauvereins. Doch bis dahin stehen noch einige Arbeiten an.

Mit seinem Kalender für das Jahr 2022 möchte Alfred Gilster die Vereinskasse noch einmal spürbar auffüllen. Zumal das Kerchelädl in der Ludwigsstraße in Böhl, bislang zuverlässige und stetige Einnahmequelle, Ende Oktober schließen wird. Rund 51.000 Euro hat das Team um Alfred Gilster und seine Frau Helgard seit der Eröffnung im November 2012 erwirtschaftet. Der Kalenderverkauf könnte – so die Hoffnung der Ehrenamtler – jetzt zu einem fulminanten Finale beitragen.

Motive aus beiden Ortsteilen

Die Fotos stammen alle aus dem privaten Archiv von Alfred Gilster und sind über viele Jahre hinweg entstanden. Es sind Impressionen aus den beiden Ortsteilen – oft, aber nicht immer mit einem Bezug zu den Kirchen und speziell zum protestantischen Gotteshaus. So hat der Initiator zum Beispiel auch ein Bild von den Störchen eingefügt, die im vergangenen Jahr das Nest in der Böhler Ortsmitte bewohnt haben. Ebenso findet sich der Niederwiesenweiher als Motiv im Kalender wieder.

Der Turm der protestantischen Kirche ist gleich auf mehreren Kalenderblättern zu entdecken. Noch mehr Einblick in das Gemeindeleben geben jedoch die Bilder, die den festlich geschmückten Altarraum an Erntedank und Weihnachten zeigen. Aber auch die katholische Kirche ist in dem Jahresbegleiter vertreten. Ein Aspekt, der auch Pfarrer Markus Diringer besonders freut. „Ich finde den Kalender in seiner Vielfalt sehr gelungen“, lobt er und hebt dabei vor allem den ökumenischen Charakter hervor und die Tatsache, dass er beide Ortsteile darstellt.

Ein Kalender hat schon mal geholfen

Entstanden ist die Idee im vergangenen Dezember, als in der Kirche die neue Krippe stand und die Kinder den Weihnachtsbaum mit selbst gebasteltem und mitgebrachtem Schmuck verschönerten. Als sie diese Szene mit der Kamera festhielten, kam den Gilsters der Gedanke, sie könnten doch mal wieder einen Kalender machen. Denn damit hatten sie schon 2010 Erfolg beim Spendensammeln, damals zugunsten des Hungermarsches.

Für zehn Euro wird der Kalender voraussichtlich ab Donnerstag, 19. August, im Kerchelädl und beim Ehepaar Gilster erhältlich sein. Dank mehrerer Sponsoren – einer Familie, einer Bank und der Druckerei – kann der komplette Erlös in die Kirchenrenovierung fließen. „Vorerst haben wir eine Auflage von 150 Stück“, sagt Alfred Gilster. Doch sollte das Interesse größer sein, könne er jederzeit Exemplare nachbestellen.

Der Pfarrer auf dem „PfarrRad“

Pfarrer Diringer, der auch das Vorwort für den Kalender geschrieben hat, sorgt derweil mit einer weiteren Aktion für zusätzliche Einnahmen. Mit dem „PfarrRad“ fährt er in der Zeit vom 3. bis 18. August den Lutherweg von Wittenberg nach Worms nach und sammelt mit jedem geradelten Kilometer Spenden von zuvor gewonnenen Sponsoren. „Die Unterstützerliste ist erfreulicherweise gut gefüllt“, erklärte er vor seiner Abreise. Und da er auf der Strecke einige Abstecher plant, die an für Luther bedeutsame Orte führen, wird die Strecke etwa 800 bis 1000 Kilometer lang sein. Über den genauen Verlauf und seine Erlebnisse berichtet er auf der Internetseite der Gemeinde.

Bei so viel Einsatz kann es mit der Innenrenovierung der Kirche wohl bald weitergehen. Und auch Alfred und Helgard Gilster haben nicht vor, mit der Schließung des Kerchelädls ihr Engagement einzustellen. Allerdings verraten die Böhler nur so viel: Es gibt schon neue Ideen.

Noch Fragen

Das Kerchelädl, Ludwigstraße 81, in Böhl öffnet immer donnerstags von 14 bis 18 Uhr. Kalenderbestellungen sind zudem bei Alfred Gilster unter 06324/6941 möglich. Infos über die Tour auf dem Lutherweg von Pfarrer Diringer sind auf der Internetseite der protestantischen Kirchengemeinde zu finden: protkirchengemeindeboehl.de.