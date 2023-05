Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Mit einem Kalender für 2023 will die Kreisverwaltung Frauen aus dem Kreis würdigen, die in jungen Jahren viel erreicht haben. Sie sollen als Inspiration dienen – egal ob im Sport, in der Kunst oder im Berufsleben.

13 „starke junge Frauen“ aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sollen durch das nächste Jahr führen. Eine für jeden Monat – nur die Schwestern Lena und Lisa Bringsken,