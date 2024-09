Die von einer seit zwei Wochen anhaltenden Störung des Kabelfernsehens betroffenen Kunden des Anbieters Pyur in Römerberg sollen am Wochenende wieder mit den gewohnten TV-Sendern versorgt werden. Nach Angaben von Pyur waren ein defekter Verteilerschrank und die Lieferzeit für den Ersatz das Problem. „Der neue Verteilerschrank ist angekommen und wird noch heute installiert“, informierte ein Unternehmenssprecher am Freitag. Pyur bitte für die lange Versorgungsunterbrechung um Entschuldigung.