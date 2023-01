„Ich sag’s jetzt nur zu Ihnen.“ Zum Geheimnisträger wird man dadurch nicht, denn so lautet der Titel des aktuellen Programms des österreichischen Kabarettisten, Cartoonisten und Kinderbuchautors Stefan Waghubinger.

Waghubinger ist am Samstag, 7. Januar, 20 Uhr, zu Gast beim Kulturverein Dorfart in der VfB-Halle Iggelheim, Am Neugraben 14. Der Kulturverein organisiert als gemeinnütziger Verein vornehmlich im Winterhalbjahr öffentliche Veranstaltungen im Bereich Musik, Kabarett und Theater in Iggelheim.

Es gebe nur wenige, die es mit seiner Formulierungskunst aufnehmen können, und es gibt nur ganz wenige Kabarettisten, bei denen geschliffene Texte so federleicht durch den Saal schweben – so schreiben es die Veranstalter über Stefan Waghubinger: „Mitten aus dem Leben, manchmal böse, aber immer irrsinnig komisch, zynisch und zugleich warmherzig“ seien seine Texte und Auftritte. Und so laufe er in seinem vierten Soloprogramm gegen Türen, begegne Plüschelefanten, antiken Göttern und sich selbst beim Monopoly, lautet die Beschreibung. Es entstünden Geschichten mit verblüffenden Wendungen, tieftraurig und komisch, zynisch und warmherzig, banal und geistreich.

Der Eintritt kostet 18 Euro. Kartenreservierungen werden unter der Rufnummer 06324 818176 (Anrufbeantworter) oder unter der E-Mail-Adresse info@dorfart.org entgegengenommen. Einlass ist ab 19 Uhr.