Die Kreisstraße 26 zwischen Harthausen und Heiligenstein wird im November saniert und dafür mehrere Wochen gesperrt. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Anfrage mit. Die Arbeiten sollen demnach noch in diesem Jahr beendet werden. Es wird mit Gesamtkosten von rund 915.000 Euro kalkuliert. Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt den Rhein-Pfalz-Kreis mit einer Zuwendung in Höhe von rund 630.000 Euro für den Ausbau der freien Strecke. Das hat die rheinland-pfälzische Verkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) mitgeteilt. „Gut ausgebaute und sichere Straßen für die Region sind uns ein großes Anliegen“, begründete die Ministerin die Geldzuwendung für den Straßenausbau. Der vorgesehene Ausbau der K26 beginnt im Anschluss an die Ortslage von Harthausen – das Foto zeigt den Blick auf den Ort von der Brücke über die B9 aus – und endet kurz vor dem Bahnübergang bei Heiligenstein. Auf einem rund 3,5 Kilometer langen Abschnitt wird die Fahrbahn laut Ministerium grundhaft erneuert. „Die Maßnahme trägt wesentlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit bei“, so die Verkehrsministerin.