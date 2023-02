Nach der ursprünglichen Planung sollte die Sanierung der Kreisstraße K26 zwischen Harthausen und Heiligenstein, die Ende November begonnen wurde, längst abgeschlossen sein. Jetzt wurde das voraussichtliche Ende der Bauarbeiten zum zweiten Mal deutlich nach hinten verschoben.

Saniert wird die Fahrbahn der Kreisstraße auf einer Länge von zirka 2900 Metern. Auch ein Stück des parallel verlaufenden Radwegs wird erneuert. Die Straße zwischen Harthausen und Heiligenstein ist deshalb seit Ende November komplett gesperrt. Zunächst hieß es vonseiten des Landesbetriebs Mobilität (LBM), dass die Bauarbeiten sechs Wochen dauern würden. Im Dezember berichtete der Speyerer LBM-Leiter Martin Schafft dann, dass wegen Lieferverzögerungen die Montage der Schutzplanken sowie die Markierungsarbeiten erst im Januar durchgeführt werden könnten. Seit Kurzem wird das Ende der Bauarbeiten im Online-Mobilitätsatlas des Landes aber mit 31. März angegeben.

LBM: Wetter und Schadensausmaß sind schuld

Dass die Arbeiten nicht im Januar abgeschlossen wurden, begründet der LBM auf RHEINPFALZ-Anfrage so: „Durch die Witterungsverhältnisse und die baulichen Verzögerungen durch die vor dem Bau nicht absehbaren Schäden in der Tragschicht konnte dieses Zeitfenster nicht eingehalten werden.“ Dass Verkehrsteilnehmer nun mindestens zwei Monate länger Umwege über Schwegenheim oder Dudenhofen in Kauf nehmen müssen, wenn sie von Harthausen nach Heiligenstein oder in die andere Richtung wollen, erklärt die Behörde so: „Die Asphaltarbeiten werden nach Öffnung der Asphaltmischwerke Anfang März wieder aufgenommen und sodann noch zirka acht Tage beanspruchen.“

Mit Abschluss der Asphaltarbeiten würden die Schutzplanken montiert und die Markierung aufgebracht. Der Landesbetrieb geht deshalb davon aus, dass die Sanierung der K26 Ende März/Anfang April abgeschlossen wird – „gute Witterung vorausgesetzt“.