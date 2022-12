Seit dem 21. November wird die K26 sowie ein Teilstück des Radwegs zwischen Harthausen und Heiligenstein saniert. Gearbeitet wird seitdem mit Hochdruck. Eine aktuelle Bestandsaufnahme endet jedoch mit einer schlechten Nachricht: Die Sperrung der 2900 Meter langen Straße dauert länger als geplant.

„Die Fahrbahn wird über den Jahreswechsel gesperrt bleiben müssen, da durch Lieferverzögerungen die Montage der Schutzplanken sowie die Markierungsarbeiten erst im Januar durchgeführt werden können.“ Das teilte Martin Schafft, der Leiter des Landesbetriebs Mobilität Speyer (LBM), auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Nach den ursprünglichen Angaben der für die Sanierung verantwortlichen Planungsbehörde hätte die Komplettsperrung der Straße – witterungsabhängig – sechs Wochen, also bis Jahresende, dauern sollen. Demnach wäre gerade „Halbzeit“. Nun steht eine „Nachspielzeit“ an, und zwar eine von unbestimmter Dauer. Denn, so Schafft: „Die Gesamtfertigstellung kann – je nach Witterung – erst im Laufe des Januars erfolgen. Genauer lässt sich die Fertigstellung noch nicht eingrenzen.“

Abgesehen von den genannten Problemen liefen die Arbeiten an der K26 zwischen den beiden Gemeinden jedoch weitestgehend planmäßig, informiert der Behördenleiter. „Wir sind derzeit noch im vorgesehenen Zeitplan.“ Größere Überraschungen seien bisher ausgeblieben, stellt er fest. Im Randbereich der Bauwerksrampen müsse allerdings die vorhandene Tragschicht zusätzlich entfernt werden.

5500 Tonnen Material

Bisher habe auf dem Weg der Sanierung indes schon einiges erledigt werden können, betont Schafft. „Die alten Schutzplanken wurden abgebaut. Das Bankett wurde abgehoben und entfernt. Die Fahrbahnbeläge wurden in mehreren Schichten abgetragen beziehungsweise gefräst.“ Etwa 5500 Tonnen recycelbares Asphaltmaterial seien bisher bereits von der Baustelle abgefahren worden.

Zuletzt waren die Mitarbeiter der mit der Sanierung beauftragten Baufirma Eiffage Infra-Südwest GmbH (vormals Faber Bau GmbH) mit Sitz in Alzey laut Schafft dabei, die Ränder der bisherigen Tragschicht zu sanieren, Schadstellen am Bauwerk zu beseitigen und den Einbau der Tragschicht vorzubereiten.

Martin Schafft hat dann noch eine gute Nachricht für den Steuerzahler und Nutzer der Straße: „Nach jetziger Einschätzung bleiben die Kosten im angegebenen Rahmen.“ Angekündigt worden war vor Beginn der Arbeiten ein Betrag von rund 950.000 Euro für die Gesamtmaßnahme.

Bis die Verbindungsstraße zwischen den Dörfern wieder befahrbar ist, müssen Verkehrsteilnehmer die gesperrte Fahrbahn weiträumig über Schwegenheim, Dudenhofen und die B9 umfahren. Zur Verkehrsführung verweist der LBM auch auf den Mobilitätsatlas unter www.verkehr.rlp.de.