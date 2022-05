Der Mann ist am Vatertagsabend, 19 Uhr, Richtung Fähre gefahren, als er auf der K12 plötzlich von seinem Rad stürzte und sich schwer verletzte. So berichten es zumindest Zeugen, die den 56-Jährigen haben fallen sehen – ohne Fremdeinwirkung, wie die Polizei schreibt. Eine Beamtin, die auf dem Weg zum Dienst war und den Unfall mitbekommen hat, habe unverzüglich den Rettungsdienst verständigt. Aufgrund seiner Kopfverletzungen wurde der Radfahrer ins Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe zu dem Sturz sind laut Polizei Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.