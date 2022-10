Eine ungewöhnliche Art der Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Schifferstadt. Opfer ist eine Kuh aus Kunststoff.

Manche lassen die Kuh fliegen, gerne am Wochenende. Andere lassen sie offenbar schwimmen – oder besser tauchen. In der Nacht auf Donnerstag haben nämlich bislang unbekannte Täter eine Kunststoffkuh aus einem Vorgarten eines Anwesens Am Bahnweiher mitgehen lassen, berichtet die Polizei. Und damit nicht genug: Sie haben das doch recht große Tier in den nahegelegenen Bahnweiher geworfen.

Dort wurde die doch sehr lebensecht aussehende Kuh kopfüber im idyllischen Gewässer schwimmend von der Polizei abgelichtet. Im Vorgarten blieb nur ein Horn der Kuh zurück, das die Täter abgebrochen und zurückgelassen haben.

Ärgerlich für die Besitzer des Dekorationsobjekts ist dies allemal. Der Sachschaden beträgt nach Angaben der Polizei etwa 300 Euro. Und ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung gegen die Unbekannten wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder den Kuhdieben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.