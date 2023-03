Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bau zweier Mehrfamilienwohnhäuser in der Burgstraße hat Wellen geschlagen in Schifferstadt. So große Gebäude in zweiter Baureihe, wo früher nur Scheunen standen, sollen künftig verhindert oder zumindest eingeschränkt werden können. Daher sollen Bebauungspläne für das Stadtgebiet erstellt werden. Die ersten beiden wurden nun präsentiert.

Der Wohnkomplex löste bei den Anwohnern in der Burgstraße und den ebenfalls betroffenen Nachbarn in der Großen Kapellenstraße einen Proteststurm