Bei Bella Italia wird Folklore getanzt, mit den Jahren machte sich der Verein aber auch mit italienischen Gerichten einen Namen. Was die Lambsheimer aktuell planen, hat Salvatore Randazzo Stefanie Brunner verraten.

Herr Randazzo, wie ist es Bella Italia in der Pandemie ergangen?

In den letzten zwei Jahren war es ruhig. Wir haben stark gelitten unter Corona und waren in der Zeit sehr vorsichtig. Deshalb haben wir auch nirgends teilgenommen. Wir sind aber immer noch ein attraktiver Verein im Dorf und mit unseren Spezialitäten gefragt. Die Bürger, die uns stets unterstützen, haben uns vermisst. Wir hoffen, dass bald wieder Leben in die Bude kommt. Natürlich bleibt ein bisschen Angst, dass die Fallzahlen wieder stark ansteigen. Aber bisher sind wir optimistisch.

Was planen Sie für dieses Jahr?

Der Verein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aktuell sind wir in der Planung für eine kleine Feier im Oktober im Kreise der Mitglieder, eventuell mit einer Baumpflanzaktion. Wir treffen uns mindestens einmal im Monat im protestantischen Gemeindehaus in Lambsheim, um uns zu besprechen und alles für Aktionen vorzubereiten. Im Juni wird der Vorstand neu gewählt, ich werde wieder für das Amt des Vorsitzenden antreten. Wir wollen auch wieder an der Kerwe und dem Weihnachtsmarkt teilnehmen und bei Umzügen Präsenz zeigen.

Bella Italia wurde 1997 von einer größeren Gruppe Italiener als Folkloretanzgruppe gegründet. Wie viele Mitglieder sind heute noch dabei?

Wir tanzen alle noch gerne und versuchen, uns damit fit zu halten. Aber wir sind mittlerweile schon ein bisschen älter, da wird das schwieriger. Wir konzentrieren uns deshalb auf unser regionales italienisches Essen. Es sind erst zwei Familien neu zu uns gekommen, jetzt sind wir um die 30 Leute im Verein. Wir suchen immer nach Interessierten, die Initiative zeigen und Lust haben, sich im Verein zu engagieren. Uns ist aufgefallen, dass es heute immer schwieriger wird, vor allem Kinder zum Mitmachen zu begeistern. Wir sind für alle offen und beschränken uns nicht auf italienische Familien. Es sind derzeit auch zwei deutsche dabei.

Interview: Stefanie Brunner

Zur Person

Salvatore Randazzo ist 64 Jahre alt und seit 25 Jahren Vorsitzender des Vereins Bella Italia, den er mitgegründet hat.

Noch Fragen?

Wer sich für die Arbeit des Vereins Bella Italia interessiert, kann sich unter Telefon 06233 5665 oder per E-Mail an s.randazzo@online.de bei Salvatore Randazzo melden.