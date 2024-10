Handballerin, Standesbeamtin, Handarbeitsfreundin – Jutta Grünfelder hat schon so einiges gemacht und vieles bewegt in ihrem Leben. Vor allem aber ist sie mit ganzem Herzen Familienmensch. Und neuerdings auch Vorsitzende des evangelischen Krankenpflegevereins. Ein Amt, das sie gerne übernommen hat.

Geboren wurde Jutta Grünfelder vor gut 66 Jahren in einem kleinen Haus in den Kolonien in Limburgerhof,