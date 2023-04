Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die siebenköpfige Ortsgruppe der Jungsozialisten (Jusos) in Bobenheim-Roxheim sucht die Nähe von örtlichen Politikern, um Verbesserungen für die jüngere Generation zu erreichen. Unter ihrem Vorsitzenden David Radulovic haben die Mitglieder der SPD-Nachwuchsorganisation das Aufstellen von Reckstangen bewirkt, die am Altrhein das Angebot an Sportgeräten ergänzen.

David Radulovic blickt zufrieden auf die neuen Reckstangen. Wegen des Corona-Lockdowns und der Sperrung von öffentlichen Plätzen sind sie für die Altrheinbesucher noch gar