Jörg Hefele hat seine Kindheitsträume nicht vergessen. Der Römerberger erfüllt sich vielmehr seine Herzenswünsche. Und die sind automobiler Natur. Seit Kurzem ist Hefele stolzer Besitzer eines Jeeps Wrangler YJ, Version Sahara, den er bis ins Detail nach dem Vorbild der Wagen gestaltet hat, die im Kinofilm „Jurassic Park“ über die Leinwand düsen.

Die meisten, die den Kassenschlager von 1993 über einen Freizeitpark mit Dinosauriern kennen, dürften Bilder dieses Jeeps vor Augen haben. Die promovierte Paläobotanikerin Ellie Sattler (gespielt von Laura Dern) fährt mit Wildhüter Robert Muldoon (Bob Peck) in einem der sandfarbenen Geländewagen in den Dino-Park hinaus, um nach Vermissten zu suchen. Der Hintergrund: Mehrere Parkbesucher sind mit elektrischen Autos (Ford Explorer XLT UN46), die über Bodenleitungen mit Strom versorgt werden, liegengeblieben, nachdem ein Parkangestellter mit den Sicherheitssystemen auch die Stromversorgung ausgeschaltet hat. Denn der Programmierer will Dino-Embryos stehlen.

Der Filmeinsatz des Jeeps vom Typ Wrangler YJ, mit den „charakteristischen eckigen Scheinwerfern“ (Hefele), ist geradezu ein klassischer Fall für den Geländewagen. „Du bist schneller als ich, aber ich komme überall hin“, zitiert der Römerberger das Motto der Jeep-Enthusiasten. Wobei das mit der Schnelligkeit in „Jurassic Park“ leider auch auf die (meisten) Dinosaurier zutrifft. Als die Sicherheitszäune nicht mehr unter Strom stehen, nutzen die Giganten aus dem Erdzeitalter Jura, die mittels Gentechnik in der fiktiven Neuzeit auferstanden sind, ihre Chance zum Ausbruch. Dazu zählen die räuberischen Gattungen Tyrannosaurus rex und Velociratpor. In deren Beuteschema passt auch der Mensch.

36 Sekunden im Film

„Nur 36 Sekunden sind die Jeeps in ,Jurassic Park’ zu sehen“, weiß Hefele. Er hat sich die Szenen in Zeitlupe immer wieder angeschaut, um alle Details an den Fahrzeugen zu studieren und seinen eigenen Wrangler YJ Sahara originalgetreu auszurüsten. „Mein Jeep ist der akkurateste seiner Art in Europa. Denn er ist auf einem Original-Sahara-Modell aufgebaut – genau wie im Film“, sagt der Technik-Begeisterte. „Die meisten nutzen den Standard-Wrangler, das Sport-Modell, als Basis. Das war zunächst auch mein Ansatz. Doch als ich Ende 2018 die Chance gesehen habe, einen Sahara zu kaufen, habe ich sie gleich ergriffen“, blickt er zurück.

Für das Sport-Modell hätte Hefele sehr viele Teile besorgen müssen. „Die Sitze, den Teppich. Wobei der Teppich am schlimmsten ist. Den gibt es original gar nicht mehr“, sagt der Römerberger. Nicht unbedingt einfacher zu bekommen seien Zubehörteile wie der Überrollbügel, an denen normalerweise Lampen befestigt sind. „Im Film haben aber drei der vier Wagen keine Lampen gehabt. Die wurden abgeflext, so wie bei meinem Jeep.“ Als Original-Zubehörteil sei der Überrollbügel nicht mehr zu kriegen. „Denn der ist einteilig. Die Bügel, die es heute noch gibt, sind alle dreiteilig – wegen des Versands“, weiß Hefele. „Dann hat einer aus unserer Fangruppe bei Kleinanzeigen entdeckt, dass jemand einen Original-Bügel verkauft. Ich dachte, der ist eh schon weg“, erinnert er sich. Doch der Käufer, den es tatsächlich bereits gab, verlor sein Interesse – und so war wieder ein Puzzleteil gefunden.

„Die Seilwinde an meinem Jeep ist eine originale wie im Film“, erzählt der Römerberger. „Doch die war beim Hersteller nicht mehr erhältlich, als ich danach suchte. Erst seit vergangenem Jahr baut die Firma Ramsey wieder welche – auf Wunsch der Jurassic-Park-Community. Meine Winde ist aus den 80er-Jahren. Ich habe sie in Frankreich gekauft. Das Teil war total heruntergekommen. Ich habe die Winde zerlegt und komplett restauriert. Alle Ersatzteile dafür gibt es noch“, schildert Hefele seine Liebe zum Detail beim Aufbau seines „Jurassic Park“-Jeeps. „Made in Römerberg“ seien die beiden Ösen links und rechts der Seilwinde. „Viele sagen, die wären zum Abschleppen. Aber tatsächlich wurden die Ösen gebraucht, um die Jeeps bei der Überfahrt nach Hawaii auf dem Schiffsdeck festzuzurren. Dort wurde der Film gedreht“, erklärt er.

„Die Antenne habe ich mir aus den USA schicken lassen“, berichtet Hefele weiter. „Für den Transport einer Antenne zahlt man 50 Dollar, dasselbe wie für den Transport von drei Antennen. Ich habe mir drei Stück schicken lassen. Die beiden, die ich nicht gebraucht habe, waren für andere Fans aus unserer Community.“ Die Antenne misst nicht weniger als drei Meter, wie er sagt. „Den Antennenfuß habe ich in Speyer bei einem Hobbyfunker gefunden“, erinnert er sich. Der Filmfan hat auch noch eine wesentlich kürzere Antenne, die er montiert, bevor er den Wagen in seine Garage fährt. Stichwort Radio: Hefele hat ein originales Radio besorgt, das ein Freund nur noch reparieren müsse. Ein Funkgerät war in den Filmautos nicht eingebaut, aber der Römerberger hat in seinem Wagen eines aus jener Zeit installiert.

Aus Sammlung gekauft

„Meinen Jeep habe ich aus einer Sammlung in München herausgekauft, in der er zehn Jahre stand. Er hat 54.000 Meilen auf dem Tacho. Der Vier-Liter-Motor ist für 500.000 Meilen gut, also ungefähr 750.000 Kilometer“, weiß Hefele. „Der Motor war gut in Schuss. Mit ihm hatte ich nicht viel Arbeit.“ Und was kostet solch ein Schmuckstück? „Der Wagen war sehr teuer“, verrät der promovierte Biologe, der im Außendienst eines US-amerikanischen Medizingeräte-Herstellers tätig ist. Doch als ihm klar geworden sei, dass er für das Sport-Modell kaum die Sitze und nie einen originalen Teppich bekommen werde, sei ihm die Kaufentscheidung nicht schwer gefallen. Jörg Hefele besitzt auch eine Corvette, die er nach seinen Vorstellungen hergerichtet hat. Im Gegensatz zu diesem Wagen, für den es alle Originalteile ohne Probleme zu kaufen gebe, sei es bei Jeep unmöglich, originale Ersatzteile zu bekommen. „Der Zubehörmarkt ist exorbitant groß und jeder Jeeper modifiziert seinen Wagen, wie er will“, sagt er.

Wenn Hefele einmal an Treffen der „Jurassic Park“-Community teilnehmen kann, dann sind die Nummern-Schilder und der gelbe „Friesennerz“ mit dem Parklogo neben der originalen Innenausstattung, dem Überrollbügel und der Seilwinde weitere Details, für die der Tüftler hohe Anerkennung erwarten darf. Die Events der Szene sind vorzugsweise im Dinopark Münchehagen, wie Hefele sagt. 2020 musste die Zusammenkunft abgesagt werden. Er hofft, dass ein solches Treffen im Sommer nach oder trotz Corona wieder möglich ist. Bis dahin ist er mit seiner Frau und Freunden ab und zu im Raum Speyer mit dem besonderen Wagen unterwegs, damit der stets einsatzbereit bleibt.