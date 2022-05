In vier Nestern werden derzeit auf der Kollerinsel junge Störche herangezogen. In den vergangenen Jahren waren nur zwei einst vom Verein für Heimatpflege und Naturschutz Otterstadt (VHNO) errichtete Nester bebrütet worden. Die zwei neuen Nester seien bereits im vergangenen Jahr wild in die Natur auf abgebrochene Bäume gebaut worden, berichtet der stellvertretende VHNO-Vorsitzende Andreas Blättner. „Es mutet schon an wie die Prinzessin auf der Erbse“, sagt er. „Doch statt zig Matratzen, haben hier Störche turmmäßig Reisig in den Himmel gestapelt.“ Zu finden ist das Nest in der Nähe des Pferdehofs auf der Kollerinsel. Dass in vier Nestern auf der Kollerinsel Junge herangezogen werden, sei ein neuer Rekord.

Dass kein Storchenjahr wie das andere sei, zeige sich vor allem beim Nest auf der Otterstadter Grundschule. Dort wurde jüngst eine neue hochauflösende Kamera installiert, die das Geschehen in bester Qualität ins Internet überträgt. „Doch das bisherige Brutpaar hat anscheinend am Altrhein ein neues Nest gefunden, das jedoch noch nicht ausfindig gemacht werden konnte“, berichtet Blättner. „Das Traurige für die Otterstadter Storchenliebhaber daran ist, dass das bisherige Paar regelmäßig das alte Schulnest aufsucht, um zahlreiche neue potente Nestanwärter, darunter auch ganz interessierte Storchenpärchen, zu vertreiben. Der ,Zweitwohnsitz’ wird nach wie vor verteidigt ...“