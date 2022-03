Ein 22-jähriger Motorradfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin verletzten sich in der Nacht auf Sonntag bei einem Unfall in der Germersheimer Straße in Römerberg. Laut Polizei war das Gespann um 0.44 Uhr in Richtung Speyer unterwegs, als das Motorrad in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn abkam und im Straßengraben liegen blieb. Unfallursache sei unangepasste Geschwindigkeit gewesen, Hinweise auf Alkohol- oder Drogenkonsum gab es nicht. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt durch Ersthelfer vorgefunden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Totalschaden in Höhe von zirka 4000 Euro, es musste abgeschleppt werden.