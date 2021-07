Bei Einfahrt des Zugs ist am Mittwochmittag, gegen 13.45 Uhr, ein 13-jähriger Junge samt seinem BMX-Rad vom Bahnsteig des Böhler Bahnhofs zwischen Zug und Bahnsteigkante ins Gleisbett gefallen. Der Junge verletzte sich nur leicht. Freunde halfen ihm, wieder nach oben zu kommen. So schildert die Polizei den Vorfall, die nun interessiert, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Sie sucht nun Zeugen und bittet diejenigen, die sich während des Vorfalls auf dem Bahnsteig (Richtung Neustadt) befunden haben, sich zu melden, telefonisch unter 06235/4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.