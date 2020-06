Die Polizei sucht Zeugen und eine junge Radfahrerin, die am Freitag gegen 9.40 Uhr in Höhe der Ludwigstraße 53 in Waldsee in einen Unfall mit einem Bus verwickelt war. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, soll das etwa 13 bis 15 Jahre alte Mädchen die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren haben und mit dem ihr entgegenkommenden Linienbus kollidiert sein. Dabei sei sie zu Boden gestürzt. Ob sie sich dabei verletzte, sei nicht bekannt, teilte die Polizei mit. Ein Mann sei dem Mädchen zu Hilfe gekommen, „beide verließen den Unfallort ohne Kontakt mit dem Busfahrer aufzunehmen. Der Busfahrer, welcher sichtlich unter Schock stand, musste eine Notbremsung einleiten, wodurch sich ein Fahrgast leicht am Knie verletzte“, heißt es von der Polizei.

Das Mädchen soll blonde Haare gehabt und einen Helm getragen haben. Zeugen, die weitere Angaben zum Verkehrsunfall oder der unbekannten Fahrradfahrerin machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.