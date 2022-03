Eine hilflose Person am Südbahnhof – das wurde der Polizei am Donnerstag gegen 20.50 Uhr gemeldet. Der blutende, alkoholisierte 19-Jährige wurde beim Eintreffen der Streife durch einen Ersthelfer versorgt, zuvor sei er über die Gleise gelaufen. Laut Polizei schrie eine junge Frau seinen Namen und schlug nach einem Polizeibeamten. Auch der 19-Jährige versuchte dann nach einem Sanitäter und Beamten zu schlagen. Die jungen Leute wurden fixiert. Laut Polizei kam der 19-Jährige wegen seiner Alkoholisierung – laut Test 2,2 Promille – und der Verletzung in ein Krankenhaus. Die 20-Jährige, bei der ein Alkoholtest 1,8 Promille ergab, wurde nach Polizeiangaben aufgrund ihrer psychischen Verfassung in ein Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung verbracht. Da sie mit dem Fahrrad unterwegs war, wird gegen sie auch wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt, gegen beide wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.