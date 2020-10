In der Pflege mangelt es an Fachkräften. Um junge Leute auf Pflegeberufe neugierig zu machen und ihnen den Weg dahin zu erleichtern, ist die Peter-Gärtner-Realschule in Böhl-Iggelheim mit Seniorenheimen in der Umgebung eine Kooperation eingegangen. Dabei sind das Seniorenzentrum Theodor-Friedrich-Haus Haßloch sowie die Speyerer Seniorenzentren Haus am Germansberg und Seniorenstift Bürgerhospital.

Die Pflege kennenlernen können Schüler der Peter-Gärtner-Realschule plus zunächst bei Praktika in den drei regionalen Einrichtungen der Diakonissen Speyer. Wenn alles passt, wird aus dem Praktikum ein zukunftssicherer Ausbildungsplatz im Pflegebereich. Dazu haben alle Beteiligten jetzt eine Kooperationsvereinbarung besiegelt.

Ziel der partnerschaftlichen Zusammenarbeit ist es, den Realschülern eine Ausbildungschance zu eröffnen und dabei ein realistisches Bild der Arbeitsplatzbedingungen und Qualifikationsanforderungen im attraktiven Berufsfeld Pflege zu vermitteln. „Praktische Erfahrungen sind der zentrale Weg für unsere Schülerinnen und Schüler, ihren Beruf zu finden. Die Pflege stellt hierbei ein interessantes Arbeitsfeld dar“, erläutert Magdalena Hellstern, Konrektorin und Pädagogische Koordinatorin an der Peter-Gärtner-Schule. Auch Schulleiter Markus Jung begrüßt die Kooperation: „Nach längerem Bemühen mit anderen Trägern haben wir nun mit den Diakonissen Speyer einen Partner gefunden, der unseren Schülerinnen und Schülern Praxiserfahrungen im Bereich der Pflege ermöglicht.“

Bis zu fünf Ausbildungsplatzzusagen

„Das vereinbarte Kontingent für Praktikum und Ausbildung umfasst bis zu fünf Ausbildungsplatzzusagen, wenn die Bedingungen für beide Seiten stimmen“, sagt Michael Wendelken. Der Beauftragte für Personalgewinnung der Diakonissen Speyer hat die Kooperationsvereinbarung initiiert und freut sich, mit der Schule die Zusammenarbeit zu vertiefen. Sylvia Hübner, Pflegedienstleiterin des Seniorenstift Bürgerhospital Speyer, sagt bei der Vertragsunterzeichnung: „Wir freuen uns auf interessierte junge Menschen, denen wir gerne einen authentischen Einblick in den sinnstiftenden Pflegeberuf präsentieren möchten.“ Elke Jones, Praxisanleiterin und kommissarische Pflegedienstleiterin im Theodor-Friedrich-Haus Haßloch ergänzt: „Mein Ziel ist es, junge Menschen für die Pflege zu begeistern, damit sie so überzeugt sind von diesem Beruf, wie ich es schon seit Jahren bin.“