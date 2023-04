Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Christbaumsammeln am Anfang des Jahres hat bei der TuRa Otterstadt seit mehr als 60 Jahren Tradition. Über die Hälfte davon hat Tobias Abele miterlebt und macht immer noch mit. Die Motivation der Erwachsenen wird an die Kinder weitergegeben. So erfüllte der Einsatz am Samstagmorgen nicht nur seinen Zweck, sondern war auch noch ein Heidenspaß.

Roland Müller und Andreas Reich sind zwei alte Hasen im TuRa-Geschäft. Als solche stehen sie auf einem der beiden Hänger, die von Traktoren gezogen werden. Unterstützt wird der