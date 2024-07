Mit zwei Nachwuchsteams war der Schachclub Schifferstadt bei den Rheinland-Pfalz Mannschaftsmeisterschaften der Jugend in Neuwied am Start. Einem gelang sogar eine faustdicke Überraschung.

Im U20-Wettbewerb startete die sechsköpfige Schifferstadter Delegation mit Titelambitionen, denn das Team war stark besetzt. Drei der sechs jungen Akteure sind bereits Stammkräfte der in der Pfalzliga spielenden ersten Mannschaft des Clubs. Die Mannschaft schlug sich wacker, spielte aber nicht um den Titel mit. Nach vier Siegen und zwei Niederlagen fuhr sie mit dem Pokal des Drittplatzierten nach Hause. Sieger wurde die Jugend der SF Heidesheim.

Befreit aufspielen konnte das vierköpfige U14-Team. An Position sechs von sieben gesetzt waren die Erwartungen gering. Für den straffen Turnierplan waren Ausdauer und Konzentration gefragt, mussten doch mehrere Partien in zwei Tagen durchgezogen werden. Die jungen Brettkünstler der U14 kamen damit aber sehr gut zurecht und sorgten für Furore. Am Ende des Turnierwochenendes stand nur eine Niederlage zu Buche, was den zweiten Platz bedeutete. Mit dieser Leistung hat das Team sogar Chancen, für die Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft der Jugend nominiert zu werden. Bemerkenswert war die Leistung der Siegermannschaft des SK Kaiserslautern: Alle sechs Spiele wurden mit 4:0 gewonnen.