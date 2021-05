Die Polizei musste am Mittwochabend einen 14-jährigen Motorrollerfahrer durch mehrere Straßen in Waldsee verfolgen. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, wurde der Jugendliche gegen 20.45 Uhr in der Albert-Einstein-Allee für eine Kontrolle angehalten. Der Fahrer stoppte zunächst, beschleunigte dann jedoch und versuchte zu flüchten. Eine Polizeistreife verfolgte den Jugendlichen durch mehrere Straßen, bis er schließlich auf einem Feldweg gestellt werden konnte. Der 14-Jährige war altersbedingt nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte den Motorroller aus der offenen Garage seines Freundes unbefugt herausgenommen. Die Polizei brachte den Jugendlichen zu seinen Eltern. Der Motorroller wurde unbeschädigt an seinen Besitzer zurückgegeben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne erforderlicher Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeuges sowie Hausfriedensbruchs ein. Bei der Verfolgungsfahrt wurden nach Angaben der Beamten keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.