Ein Jugendlicher hat am Montagmorgen zwischen Dudenhofen und Harthausen versucht, mit einem Roller vor der Polizei zu flüchten. Nach Angaben der Beamten hatte eine Streifenwagenbesatzung den Rollerfahrer auf der L537 bemerkt und gewendet, woraufhin der 15-Jährige über einen Wirtschaftsweg die Flucht ergriff. Nach kurzer Verfolgung gab er auf. Der Jugendliche gab zu, das Fahrzeug technisch verändert zu haben, sodass es bis zu 60 Kilometer pro Stunde fährt. Eine hierfür erforderliche Fahrerlaubnis besaß er nicht. Die Polizei übergab das Kleinkraftrad an den Vater und leitete ein Strafverfahren ein.