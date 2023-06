Die Beamten der Polizeiwache Maxdorf suchen Zeugen für eine Schlägerei in Maxdorf. Laut Polizeibericht ist am Freitag gegen 20 Uhr im Bereich der Justus-von-Liebig-Realschule ein Jugendlicher mehrfach geschlagen und leicht verletzt worden. Mehrere Angreifer sollen auf den Jugendlichen eingeschlagen haben. Wer Angaben zu diesem Fall der gefährlichen Körperverletzung machen kann, möchte sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter Telefon 06237 934-1100 wenden. Hinweise werden auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegengenommen.