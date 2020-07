Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag versucht, am Lambsheimer Skaterplatz in der Straße „Am Holzacker“ drei Jugendliche auszurauben. Laut Polizei haben sich die drei jungen Leute im Alter zwischen 15 und 20 Jahren um kurz nach Mitternacht dort getroffen. Unerwartet seien dann drei männliche Jugendliche, zirka 16 Jahre alt, auf die Gruppe zugelaufen und haben diese zunächst in ein Gespräch verwickelt. Schließlich forderten die drei Hinzugekommenen die anderen Jugendlichen auf, ihre Taschen zu leeren. Als diese das nicht taten, kam es zu einem Gerangel, wobei ein Jugendlicher in den „Schwitzkasten“ genommen wurde und Kreislaufprobleme bekam. Letztendlich ließen die Täter von der Gruppe ab und flüchteten fußläufig in Richtung Tennis- und Fußballplatz. Einer der Jugendlichen erlitt lediglich leichte Verletzungen. Gestohlen wurde nichts. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer hatte blonde Haare, einen schwarzen Pulli mit Adidas Logo und eine Umhängetasche, der zweite eine kräftige Statur, schwarze Haare oder eine schwarze Kappe, eine schwarze Sportjacke und einen dunkleren Hautteint. Der dritte hatte schwarze Haare, ein schwarz-weiß gemustertes Bandana übers Gesicht und schwarze Bekleidung. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 313-0 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de zu wenden.