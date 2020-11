Eine Anwohnerin der Heiligensteiner Straße ist am Montagmittag auf drei Jugendliche aufmerksam geworden, die sich vor einem von außen unbewohnt wirkenden Nachbarhaus aufhielten. Nach Angaben der Polizei rüttelten sie an den Klappläden, liefen kurzzeitig davon und traten beziehungsweise schlugen bei ihrer Rückkehr gegen die marode Haustür, sodass diese aufsprang. Die Jugendlichen betraten das Haus jedoch nicht, sondern flüchteten. Die Polizei konnte zwei von ihnen später in der Heiligensteiner Straße kontrollieren. Dabei wurde auch bekannt, wer die dritte Person war. Laut Polizei sind die Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahre alt und kommen aus Speyer und Harthausen. Sie gaben gegenüber den Beamten zu, sich vor dem betroffenen Haus aufgehalten zu haben, bestritten jedoch die Tür eingetreten zu haben. Die Eltern wurden über den Vorfall und die eingeleiteten polizeilichen Ermittlungen informiert.