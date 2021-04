Nur etwas Musik hören wollten ein 14-Jähriger und sein Freund am Dienstagabend gegen 19.45 Uhr auf einer Bank im Bereich des Schulhofs der Grundschule Nord. Doch als fünf weitere männliche Jugendliche mit zwei schwarzen E-Scootern auf dem Schulhof erschienen, gab es laut Polizei Ärger. Denn zwei der Jugendlichen haben dem 14-Jährigen nach einem kurzen Gespräch seine Musikbox weggenommen. Als dieser versuchte, sie zurückzubekommen, bekam er einen Faustschlag auf die Nase. Die fünf Jugendlichen flüchteten im Anschluss. Sie werden wie folgt beschrieben: alle männlich, etwa 15 Jahre alt und zwischen 160 und 170 Zentimetern groß. Die beiden Täter werden darüber hinaus folgendermaßen beschrieben: Der eine hat eine kräftige Statur und schwarzes, lockiges Haar. Er trug hellblaue Jeans, einen schwarz-weißen Pullover und eine schwarze, ärmellosen Weste. Der andere hat kurze, schwarze Haare, trug einen gelben Pullover und eine schwarze, ärmellose Weste. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235/495-0 oder per E-Mail pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.