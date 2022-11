Am Montag haben Unbekannte gegen 18 Uhr zwei Glasscheiben an einem Unterstand am Bahnhof in Lambsheim eingeschlagen. Laut Polizei soll es sich bei den Täter um Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren gehandelt haben. Einer von ihnen trug eine auffällige rote Jacke. Der Sachschaden liegt nach Polizeiangaben bei rund 2000 Euro. Zeugenhinweise unter Telefon 06237/934-100 oder per E-Mail an pwmaxdorf@polizei.rlp.de.