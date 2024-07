Ein Apfelbäumchen ist in der Nacht auf Sonntag „Opfer“ von randalierenden Jugendlichen geworden. Wie der geschädigte Besitzer mitteilte, sei eine Gruppe von Jugendlichen gegen 2 Uhr lautstark durch die Hauptstraße in Böhl gezogen. Vor dem Anwesen Nummer 13 rissen die Randalierer einen Apfelbaum aus einem Pflanzkübel, der dabei auseinanderfiel. Die Polizei bestätigt den Vorfall, habe aber erst am Montag davon erfahren. Laut Auskunft der Beamten war ihnen in dieser Nacht lediglich ein Fall von Ruhestörungen bekannt. Weitere Anzeigen liegen der Polizei nicht vor, es gebe auch keine Hinweise auf die Verursacher der Beschädigungen. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de wenden.