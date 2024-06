Die Polizei hat am Donnerstagabend gegen 21.30 vier Jugendliche auf einer Baustelle in der Straße „Am Sand“ in Harthausen erwischt. Anwohner hatten verdächtige Geräusche gemeldet. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 17 Jahren waren über einen Zaun geklettert und besprühten der Polizei zufolge diverse Kleidungsstücke, Arbeitsmaschinen und Wände der Baustelle mit Bauschaum. Außerdem entwendeten sie Werkzeuge. Die Polizei brachte die Jugendlichen zu ihren Erziehungsberechtigten. Der Schaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.