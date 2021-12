Ein sehr gefährlicher Dumme-Jungen-Streich war das gewesen, was eine Gruppe von Jugendlichen in der Nacht von Samstag auf Sonntag gemacht hat. Wie die Polizei mitteilt, meldete ein aufmerksamer Anwohner gegen 23.50 Uhr bei den Beamten und berichtete, dass in der Herweghstraße Jugendliche zwei Kanaldeckel aus ihren Kanalschächten gehoben und auf die Straße gelegt haben. Der Anwohner habe die Kanäle sofort wieder mit den Deckeln verschlossen, so dass kein Verkehrsteilnehmer gefährdet worden sei. Des Weiteren hat er beobachtet, dass die Jugendlichen zu Fuß in Richtung Ludwigshafener Straße liefen. Nun suchen die Beamten Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den flüchtenden Jugendlichen machen können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schifferstadt unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de.