Corona ist nicht gerade zuträglich, wenn man durchstarten möchte. Doch die Mitglieder des Limburgerhofer Jugendgemeinderats machen das Beste aus der Pandemie. Sie stoßen an, was geht – und haben schon Pläne, was sie nach Corona alles für die Jugendlichen im Ort tun möchten.

Die Interessen der Jugendlichen vertreten und die Gemeinde für die junge Generation attraktiver machen. Das wollen die 14 Mitglieder des Limburgerhofer Jugendgemeinderats. Seit etwas mehr als einem Jahr besteht das Gremium. Und konkrete Ziele haben sich die Jugendlichen schon gesteckt. „Wir hatten im vergangenen Jahr einen Waffelstand, um uns bekannter zu machen“, erzählt Julian Schneider (16). „Das hat ziemlich gut funktioniert.“ Auf einer Pinnwand konnten Mädchen und Jungen festhalten, was sie sich für ihren Heimatort wünschen und was der Jugendgemeinderat anstoßen kann.

„Der Hauptwunsch war ein Bolzplatz in Limburgerhof“, sagt der Vorsitzende Maxim Wagner (15). Zwar gebe es in der Gemeinde Bolzplätze – „aber die sind nicht bespielbar“. Es müsse sich also etwas tun. Erreicht haben die Jugendlichen bereits, dass der Bolzplatz an der Rudolf-Wihr-Realschule plus auch nach Unterrichtsschluss genutzt werden darf. Zudem soll ein vorhandener im Pommernring renoviert werden. Stolz ist er auch, dass der Basketballkorb auf dem Spielplatz in der Fichtestraße auf Anregung des Gremiums bereits erneuert wurde.

Durch Pandemie ausgebremst

Einige Dinge, sagen die beiden, können trotz Corona umgesetzt werden. Aber eben nur einige. Vieles habe die Pandemie ausgebremst. Die Teilnahme am Aktionstag Sauberes Limburgerhof etwa, den Jugendtalk mit der Ministerpräsidentin oder eine Filmvorführung. Und den geplanten Austausch mit Jugendlichen aus der Partnergemeinde Chenôve. „Wir hatten die Idee, dass sie zum Straßenfest kommen und wir uns dort kennenlernen“, erzählt Maxim Wagner. Aber: kein Straßenfest, kein Kennenlernen. Er hofft auf das nächste Jahr, um die Idee ans Laufen zu bringen. Auch der geplante Spendenlauf für Geflüchtete konnte noch nicht stattfinden. „Aber wir halten daran fest“, sagt Julian Schneider. Im Waldstadion soll dabei jeder Runden für den guten Zweck laufen können. Das Geld soll dem Café Asyl zugute kommen.

Lage für Radler und Fußgänger verbessern

Bolzplatz, Austausch und Spendenlauf haben für die Zukunft Priorität, erklären die Jugendgemeinderatsmitglieder. Zudem wollen sie die Gemeinde bei der Radweg-Planung im Zuge der Umgestaltung des Burgunder Platzes unterstützen. „Es gibt suboptimale Stellen“, sagt Julian Schneider. Die Situation müsse sich für Radfahrer und Fußgänger definitiv verbessern. Auch bei der Verbindung zwischen dem Norden und Süden der Gemeinde. „Es gibt keine direkte Verbindung“, sagt Maxim Wagner. Eine mögliche Option ist für ihn eine Fußgänger- und Fahrradspur an der Bahnhofsunterführung. Zudem möchte sich Julian Schneider für eine Beleuchtung auf dem Weg zur Realschule stark machen. „Im Dunkeln ist es da schon gruselig“, meint er.

„Nach Corona kommt unsere Welle“

Treffen der Jugendgemeinderatsmitglieder sind in der aktuellen Situation nicht immer leicht umzusetzen. „Wir haben aber eine WhatsApp-Gruppe. Da kommen viele Ideen zusammen“, sagt Maxim Wagner. Doch auch Anregungen von außen seien wichtig. Zwar kenne man die anderen Jugendlichen in Limburgerhof, habe auch einige Unterstützer und werbe auf einem Instagram-Account für das Gremium – aber trotzdem kenne nicht jeder die Gruppe. Das, finden Maxim Wagner und Julian Schneider, soll sich ändern. Denn sie wollen mit ihren Mitstreitern noch viel bewegen im Ort. „Jetzt haben wir die Corona-Welle“, sagt Maxim Wagner. „Aber danach kommt unsere Welle.“