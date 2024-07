Das Jugend- und Kulturzentrum in Limburgerhof veranstaltet am 3. und 4. August ein Kultur- und Familienfest im Park mit Spiel, Theater und Musik. Die Veranstaltung startet am Samstag um 14 Uhr und geht bis 20.30 Uhr. Am Sonntag ist Programm von 14 bis 18 Uhr. An beiden Tagen gibt es einen Flohmarkt und eine Künstlermeile. Für die Kinder ist eine Spielwiese eingerichtet mit großen Holzspielen, Hüpfburg und Quadroelementen zum Bauen. Im Parkcafé wird Essen aus vielen Ländern angeboten. Die Theaterkumpanei spielt am Samstag, 14.30 Uhr, das Stück „Sultan und Kotzbrocken“. Musiker und Bands aus der Region vom Musikstammtisch-Pfalz bringen am Samstagabend ab 17.30 Uhr den Rhythmus zum Sommerfest im Park. Musikrichtungen: Popbeat, Oldies, Jazz, Eigenkompositionen, Schlager, Country, Volksmusik.