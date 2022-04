Das kulturelle Leben kehrt nach der Pandemie-Pause nach Maxdorf zurück – und aus dem Neujahrs- wird kurzerhand ein Frühjahrskonzert. Das Johann-Strauß-Orchester tritt an einem „wichtigen“ Tag auf.

Maxdorfs Ortsbürgermeister Werner Baumann (CDU) wird nicht müde, die Werbetrommel zu rühren. „Es ist Muttertag, vielleicht braucht noch jemand ein Geschenk“, sagt er, „was gäbe es Besseres als ein klassisches Konzert?“ Anzubieten hätte er das Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz, das an dem Sonntag im Carl-Bosch-Haus eine bunte Mischung aus den beliebtesten Werken des Komponisten spielen wird. Das Ziel des Ensembles: das „Schwere Leichte“ mit Hingabe zu interpretieren und damit dem Zuhörer Genuss zu vermitteln, heißt es auf der Internetseite.

Das Strauß-Orchester ist gerngesehener Gast in Maxdorf und spielte in den vergangenen Jahren bereits mehrmals ein Neujahrskonzert. Die Karten waren stets schnell vergriffen. Doch das Gastspiel musste im Januar wegen Corona ausfallen, nun wird es jedoch nachgeholt und kurzerhand zum Frühlingskonzert. Baumann wünscht sich zu diesem Anlass ein volles Carl-Bosch-Haus, um das Strauß-Orchester auch künftig wieder nach Maxdorf locken zu können. Er weiß: Die Nachfrage nach dem Ensemble, gerade für Neujahrskonzerte, ist enorm. „Dass sie nach Maxdorf kommen, ist etwas Besonderes“, sagt der Ortsbürgermeister, „es wäre schön, wenn das so bleibt.“

Termin

Johann-Strauß-Orchester Kurpfalz im Maxdorfer Carl-Bosch-Haus: Sonntag, 8. Mai, um 15 Uhr. Eintritt 24 Euro. Vorverkauf bei Schreibwaren Becker, Hauptstraße 92, Maxdorf. Es wird auch eine Tageskasse geben.