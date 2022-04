Noch drei Wochen ist Zeit, um am diesjährigen Mundart-Wettbewerb Dannstadter Höhe teilzunehmen. Vielleicht hat ja noch jemand etwas in der Schublade oder möchte spontan kreativ werden?

Gesucht werden für den Wettbewerb die besten Gedichte und Prosa-Beiträge in Pfälzer Mundart. Mitmachen kann jeder, der sich der Pfälzer Mundart verbunden fühlt, unabhängig vom Wohnort. Einsendeschluss für die 35. Ausgabe des überregionalen Wettbewerbs ist laut Verbandsgemeindeverwaltung Dannstadt-Schauernheim am Sonntag, 1. Mai.

Wer am Ende als Sieger aus dem Wettbewerb hervorgeht, soll sich beim Finale am 8. Juli, ab 19 Uhr, im Historischen Rathaus Assenheim entscheiden. In diesem Jahr steht zudem erstmals die Sonderkategorie „Lied“ zur Auswahl. Damit gehen die Veranstalter den nächsten Schritt in Sachen Mission Mundart. Der Pfälzer Dialekt soll noch stärker gefördert werden. Neben dem Mundart-Wettbewerb werden 2022 weitere Veranstaltungen angeboten. Mehr Infos sowie die Ausschreibung für den Wettbewerb finden sich unter www.vgds.de.