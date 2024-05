Die Schifferstadter haben eine neue Regentin: Jessica I. wird die neue Rettichkönigin heißen. Nachdem der Thron ein Jahr lang verwaist war, darf Bürgermeisterin Ilona Volk (Grüne) bei der Eröffnung des Rettichfests light am Freitag, 14. Juni, eine neue Hoheit krönen: die 21-jährige Jessica Schade. Nach Angaben aus dem Rathaus ist Jessica Schade „Schifferstadterin durch und durch“. Seit ihrem vierten Lebensjahr singt sie im traditionsreichen MGV 1854 Schifferstadt. Sie absolviert zurzeit ihr Anerkennungspraktikum zur Erzieherin an einer Kindertagesstätte in Speyer. Daher auch der Wunsch für ihre Amtszeit: „Ich möchte meine Bekanntheit als Rettichkönigin nutzen, um schon die Allerkleinsten für Schifferstadt und seine schönen Seiten zu begeistern.“ Zu den Aufgaben der künftigen Hoheit zählt außerdem, die Rettichmetropole bei verschiedenen Anlässen zu repräsentieren und eng mit der Stadtverwaltung und Vereinen zusammenzuarbeiten.

Das Rettichfest light findet vom 14. bis 16. Juni an der Waldfesthalle statt.