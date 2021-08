Für eine Wahlkampfveranstaltung kommt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag, 19. August, nach Schifferstadt. Er wird ab 10 Uhr in der Gaststätte Zur Fischerhütte am Bahnweiher an einem politischen Frühstück teilnehmen, zu dem Bundestagsabgeordneter Johannes Steiniger einlädt. Es gelten die aktuellen Corona-Bedingungen der Gastronomie, besonders die Maskenpflicht bis zum Platz. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich per E-Mail an kontakt@johannes-steiniger.de oder unter Telefon 06321/ 35958.