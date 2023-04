Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Morbus Parkinson, auch Schüttellähmung genannt, ist eine Erkrankung des Nervensystems. Zittern, verlangsamte Bewegungen und steife Muskeln sind typische Symptome. Aber bei jedem Betroffenen zeigt sich die Krankheit anders . Wie geht man damit um? Hilfe bei der Bewältigung will die Parkinson-Selbsthilfe Schifferstadt bieten.

Rita Müller (Name geändert) kann nicht still sitzen. Irgendwas an ihr ist immer in Bewegung. Sie ist 59 Jahre alt, und Parkinson wurde vor acht Jahren bei ihr festgestellt. Egon Reimer bewegt