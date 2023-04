Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gepflegt in einen entspannten Sonntag starten, das geht mit einem Jazzpicknick sehr gut, wie es der Schifferstadter Musikverein 1974 auf seiner Wiese veranstaltet hat. Gereon Hoffmann an der Gitarre und Bassist Marc W. Pointner erfreuten als Die Ausnahme mit kreativen Arrangements und eigenen Kompositionen.

Ob Menschen in 50 Jahren den „Corona-Blues“, eine Eigenkomposition des Duos Die Ausnahme und am Sonntag erstmals vor Publikum zu Gehör gebracht, noch richtig einordnen können? Also das Lied