Führungswechsel bei den „Zellerieköpp“: Bei Jahreshauptversammlung des Bobenheimer Carnevalvereins wurde Jan Plettenberg einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Plettenberg tritt die Nachfolge von Thomas Lochmann an, der sein Amt aus persönlichen Gründen zur Verfügung stellte und nicht an der Jahreshauptversammlung teilnahm. Seinen Rückzug begründete er knapp in einer schriftlichen Stellungnahme, die er den restlichen Vorstandsmitgliedern vorab zukommen ließ.

„Wir werden den BCV nicht untergehen lassen und wollen wieder an unseren alten Zusammenhalt anknüpfen “, kündigte Plettenberg an. Der neue BCV-Chef, der die Vereinsführung zuletzt bereits kommissarisch ausübte, dankte seinem neuen Stellvertreter, Dieter Porr. Es sei gut, dass sich ein sehr erfahrenes Mitglied für den Verein in die Pflicht nehmen lasse.

In seinem Geschäftsbericht freute sich Plettenberg, über eine konstante Mitgliederzahl von 265. Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe der Verein je sieben Ein- und Austritte registriert. Mit Blick auf die beiden zurückliegenden Corona-Jahre sei dies überaus positiv, befand der neue Vorstand. Der BCV habe fast alle Veranstaltungen absagen und sein Vereinsleben auf „Schmalspur fahren“ müssen. „Es lief fast nix“, fasste Plettenberg im Rückblick zusammen. Dies habe vor allem die Tanzgarden des Vereins hart getroffen. Einige wenige Termine seien zwischenzeitlich noch absolviert worden – mit guter Resonanz. Insbesondere die Halloween-Feier sei gut angekommen.

Die beiden Prunksitzungen der Zellerieköpp wurden auf den 21. und 28. Januar terminiert. Der Kinderfasching soll am 29. Januar stattfinden. BCV-Sitzungspräsident Stefan Köglmeyer kündigte an, dass der BCV alle Fasnachtsveranstaltungen der neuen Kampagne im Saal des Kleintierzuchtvereins Kleinniedesheim durchführen wird. Dies sei dem Sachverhalt geschuldet, dass die Bobenheimer Jahnhalle jederzeit für die Aufnahme neuer Geflüchteter bereitstehen müsse. Der Verein habe ein entsprechendes Schreiben der Gemeindeverwaltung erhalten und reagiert. „Das Risiko, dass die Jahnhalle kurzfristig gesperrt wird, können und wollen wir nicht eingehen“, sagte Köglmeyer.

Auf dem Vereinsgelände am Binnendamm stehen Investitionen an: Am Vereinsheim müssen ein Dachfenster eingebaut und der Toilettenwagen renoviert werden. Um das Gelände weiter gut in Schuss zu halten, finden regelmäßig Arbeitseinsätze der Mitglieder statt. Probleme gab es zuletzt bei der Verpachtung des Vereinsheimes. Private Nutzer hielten sich nicht an die Regeln und hinterließen dabei allerlei Spuren.

Ein positives Zahlenwerk verkündete BCV-Kassenwart Dominik Schwarz. Ungeachtet der fehlenden Einnahmen aus abgesagten Veranstaltungen, verfüge der BCV über ein Guthaben von rund 7800 Euro. Dabei seien die ausstehenden Mitgliedsbeiträge in gleicher Höhe noch nicht berücksichtigt. Diese habe der Verein aus verfahrenstechnischen Gründen noch nicht abbuchen können.

Der BCV-Vorstand

Vorsitzender: Jan Plettenberg; Stellvertreter: Dieter Porr; Kassenwart: Dominik Schwarz; Schriftführerin: Beate Klein