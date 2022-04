„Very british“ – so lautet der Titel des Jahreskonzerts des Musikvereins 1974 Schifferstadt – das erste seit Beginn der Corona-Pandemie. Am Sonntag, 1. Mai, 18 Uhr, wollen die Orchester das Publikum musikalisch nach Großbritannien entführen.

Nach der langen Zwangspause sei die Vorfreude groß auf das Konzert, das in der Aula des Schulzentrums Schifferstadt stattfindet. „Sei es auf die Hügel vor Camelot, in die Welt von James Bond oder in die 80er des britischen Rock and Pop – für jeden Geschmack ist etwas dabei“, versprechen die Musikerinnen und Musiker. Das Jugendorchester unter der Leitung von Carina Baumann-Laufer hat sehr verschiedene Stücke vorbereitet, wie „The Floral Dance“ aus der Feder der englischen Geigerin, Pianistin und Sängerin Katie Moss, eine Suite rund um den sagenumwobenen König Arthur oder Adeles Song zum Jams-Bond-Film „Skyfall“.

Auch das Blasorchester unter der Leitung von Patrick Koch hat ein bunt gemischtes, britisches Programm vorbereitet, unter anderem mit dem Marsch Nr. 1 „Pomp and Circumstance“ , mit dem alljährlich der letzte Abend der Promenadenkonzerte in der Londoner Royal Albert Hall endet, aber auch mit „Every Little Thing She Does is Magic“ der britischen Rockgruppe „The Police“ oder Songs von Robbie Williams. Der Konzerteintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Noch Fragen?

Probe des Jugendorchesters: freitags, 18 bis 19 Uhr; Probe des Blasorchesters: mittwochs, 19 bis 21 Uhr, Vereinsheim des Musikvereins 1974 Schifferstadt, Birkenweg 2a. Weitere Informationen: www.mv1974-schifferstadt.de.