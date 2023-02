Unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 6 und 17 Uhr im Neuhofener Unterwald, nahe der Ringstraße ein Reh erlegt. Laut Polizei hat der zuständige Jagdpächter den Vorfall gemeldet. Von den benachbarten Pächtern gab auf Nachfrage der Polizei niemand an, in dessen Revier gejagt zu haben. Es wurde eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06235 495-0 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de entgegen.