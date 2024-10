Mit einer Hubertusmesse feiern die Jagdhornbläser „Hubertus“ Dannstadter Höh in einem Gottesdienst am Sonntag, 3. November, um 10 Uhr, in der protestantischen Kirche Dannstadt, Kirchenstraße 22, ihr 25-jähriges Bestehen.

Gegründet wurden die Jagdhornbläser Dannstadter Höh 1999 von dem Dannstadter Jakob Schneider, der – wie auch die übrigen sieben